Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat scharfe Kritik an den Plänen des Bundesinnenministeriums für Rückführungszentren geübt. Das Konzept bestehe darin, Menschen abseits von großen Orten in Massenlagern zu "internieren" und "unmittelbar nach ihrer Ankunft mit einer Rückkehrberatung zu überziehen", sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Dies laufe auf eine "Entrechtung von Schutzlosen" hinaus.

