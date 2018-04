Berlin (AFP) Der puerto-ricanische Popsänger Ricky Martin sieht in seinen neunjährigen Zwillingen Matteo und Valentino seine schärfsten Kritiker. Die beiden seien "verflucht ehrlich", sagte Martin der "Bild am Sonntag". "Die zählen und messen schrecklich exakt, was meine Songs so reißen da draußen."

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.