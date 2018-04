Berlin (AFP) Die russische Botschaft in Berlin hat die Ausreise der vier von der Bundesregierung ausgewiesenen Diplomaten bestätigt. Die vier russischen Diplomaten hätten das Land am Wochenende verlassen, sagte Botschaftssprecher Denis Mikerin am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

