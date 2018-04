Moskau (AFP) Das russische Außenministerium hat am Freitag die Botschafter Deutschlands und acht weiterer EU-Staaten ins Außenministerium einbestellt. Die Botschafter sollten über Vergeltungsmaßnahmen der russischen Seite informiert werden, erklärte das Außenministerium in Moskau. Am Vortag hatte das Ministerium 60 US-Diplomaten im Zusammenhang mit der Skripal-Affäre ausgewiesen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.