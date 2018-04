Leipzig (AFP) Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat scharfe Kritik an einem geplanten Rechtsrockfestival rund um den Geburtstag von Adolf Hitler in seinem Bundesland geübt. "Solche Konzerte, solche Leute will man als anständiger Bürger nicht bei sich auf dem Grundstück haben", sagte Kretschmer mit Blick auf die Vermietung des Veranstaltungsgeländes durch einen aus Hessen stammenden Geschäftsmann dem Magazin "Exakt" des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) vom Mittwoch. "Da sieht man schon, wessen Geistes Kind der Eigentümer ist."

