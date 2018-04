Hamburg (AFP) Anderslautenden Beteuerungen zum Trotz steht Deutsche-Bank-Chef John Cryan dem "Spiegel" zufolge vor der Ablösung. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, sei aber in einem frühen Stadium, berichtete das Magazin am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Aufsichtsratschef Paul Achleitner will demnach im April Gespräche mit Aktionären führen und zur Hauptversammlung am 24. Mai handlungsbereit sein.

