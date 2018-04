Magdeburg (AFP) Spielende Kinder sind in Barleben in Sachsen-Anhalt am Mittwoch auf ein menschliches Skelett ohne Kopf gestoßen. Wie die Polizei in Magdeburg mitteilte, entdeckten die Kinder den teilskelettierten Körper in einem Gebüsch in der Nähe von Gleisanlagen.

