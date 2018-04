Köln (AFP) Der Konsum von E-Zigaretten kann einer neuen Studie zufolge Jugendliche zum Rauchen von Tabakzigaretten anregen. Der Untersuchung zufolge griffen Jugendliche mit E-Zigarettenerfahrung eher zur Tabakzigarette als Jugendliche ohne vorherige Erfahrungen mit E-Zigaretten, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) am Mittwoch in Köln mitteilte. An der Studie wirkten 2186 Zehntklässler mit, die bislang keinerlei Tabakzigaretten geraucht hatten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.