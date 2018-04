Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung einer ehemaligen Hebamme wegen mehrfachen versuchten Mordes zu einer 15-jährigen Haftstrafe bestätigt. Dies teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Die damals 34-jährige Frau hatte laut Vorinstanz aus Unzufriedenheit mit ihrem Job an Kliniken in München und im hessischen Bad Soden Frauen kurz vor einem Kaiserschnitt durch Spritzen mit Blutverdünnern gezielt in Lebensgefahr gebracht.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.