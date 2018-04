Ulm (AFP) Nach einem Brandanschlag auf ein Haus in Ulm mit einem türkischen Gemüsegeschäft sowie einem Moscheeverein hat die Polizei vier Männer unter schwerem Tatverdacht festgenommen. Dabei handele es sich um Syrer im Alter von 18 bis 27 Jahren, teilte die Polizei in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit. Einer der Männer gestand demnach die am 19. März begangene Tat.

