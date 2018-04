Berlin (AFP) Die hohe Zahl an von einer Strafverfolgung ausgenommenen Verkehrsvergehen diplomatischer Fahrzeuge macht der Hauptstadt weiter zu schaffen. Wie der Berliner Senat in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Peter Trapp mitteilte, waren die insgesamt 2771 Fahrzeuge des diplomatischen Dienstes im Jahr 2017 in 22.903 Ordnungswidrigkeiten involviert. Das entspricht etwa dem hohen Niveau des Vorjahres mit 22.822 Ordnungswidrigkeiten.

