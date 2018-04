Berlin (AFP) Die deutsche Industrie wird in diesem Jahr einem Zeitungsbericht zufolge so viel im Ausland investieren wie nie zuvor, aber nicht in den USA. Dies zeige eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) unter 5000 Unternehmen, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). Jedes dritte im Ausland aktive deutsche Unternehmen will demnach seine Auslandsinvestitionen in diesem Jahr steigern. In Nordamerika wollten aber nur 35 statt wie im Vorjahr 37 Prozent der Firmen neu investieren.

