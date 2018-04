Bremen (AFP) In Bremen sind am Ostermontag zwei Kamele aus einem Zirkusgehege ausgebüxt. "Iwan der Große" und sein kleinerer Freund seien nach ihrer Flucht zunächst zu einem Fastfood-Restaurant getrabt, berichtete die Polizei. Bevor sie dort nach Essbarem suchen konnten, konnten Einsatzkräfte der Polizei die beiden Kamele aber bereits wieder in Obhut nehmen. Mittlerweile befinden sie sich unversehrt wieder in ihrem Zirkus.

