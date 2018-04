Hannover (AFP) Ein Kampfhund hat in Hannover offenbar seinen Halter und dessen Mutter getötet. Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, griff das Tier den 27-Jährigen und die 52-Jährige anscheinend aus noch unbekannten Gründen in deren Wohnung an und verletzte sie tödlich. Die Beamten sprachen von einem "Unglück". Die Ermittlungen zu den Abläufen liefen noch.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.