Salzgitter (AFP) Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im niedersächsischen Ilsede sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache habe es im Obergeschoss des Gebäudes eine starke Detonation gegeben, erklärte die Polizei in Salzgitter. Ein 63-Jähriger wurde schwer verletzt, eine 65-Jährige leicht.

