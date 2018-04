Foix (AFP) Weil sie die Tötung eines Fleischers bei der Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt als "gerecht" bezeichnet hatte, ist eine militante Veganerin in Frankreich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Aktivistin hatte am Montag auf Facebook mit Blick auf den getöteten Fleischer ihre Verwunderung darüber ausgedrückt, dass die Menschen "schockiert" seien, "dass ein Mörder von einem Terroristen getötet wurde". "Ich habe null Mitgefühl für ihn", schrieb sie weiter. Es handle sich um "Gerechtigkeit".

