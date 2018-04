Gap (AFP) Ein Kind ist in den französischen Alpen aus einem Skilift acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Zehnjährige erlitt mehrfache Brüche an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Staatsanwaltschaft in Gap am Mittwoch mitteilte. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich.

