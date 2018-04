Grenoble (AFP) Ein Mann ist in der französischen Alpenregion mit seinem Auto in eine Soldatengruppe gerast. Verletzte gab es jedoch nicht, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag von Seiten der Ermittler erfuhr. Der Vorfall ereignete sich nahe der Kaserne von Varces-Allières-et-Risset südlich von Grenoble

