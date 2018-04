Paris (AFP) Im Prozess gegen Aktivisten der autonomen "Tarnac-Gruppe" wegen der mutmaßlichen Sabotage an Bahnstrecken hat die Pariser Staatsanwaltschaft Haft- und Geldstrafen beantragt. Staatsanwalt Olivier Christen forderte am Mittwoch größtenteils zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafen für den mutmaßlichen Anführer Julien Coupat und dessen frühere Lebensgefährtin Yildune Levy. Demnach soll Coupat für sechs Monate in Haft, während Levy eine zweimonatige Gefängnisstrafe verbüßen soll. Gegen weitere Angeklagte beantragte die Staatsanwaltschaft geringe Bewährungs- und Geldstrafen.

