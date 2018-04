Paris (AFP) In Frankreich ist ein radikaler Imam mit Bezug zu einer ehemaligen Islamistenzelle im Brüsseler Problemvorort Molenbeek festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter eröffnete gegen den 72-jährigen Scheich Bassam Ayachi, einen Syrer mit französischer Staatsangehörigkeit, ein Verfahren wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Justizkreisen erfuhr. Bassam Ayachi war demnach 2013 in das Kriegsgebiet in Syrien gereist.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.