Paris (AFP) Eine Studie hat erstmals den sozialen Hintergrund der in Frankreich verurteilten Dschihadisten offengelegt. Diese Extremisten seien zum Zeitpunkt der Taten in der Regel wenig gebildet und schlecht integriert gewesen und schon zuvor wegen Kriminalität auffällig geworden, heißt es in der am Mittwoch vom französischen Institut für internationale Beziehungen (Ifri) vorgelegten Untersuchung.

