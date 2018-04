Brüssel (AFP) Das Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam wegen Schüssen auf Polizisten in Belgien wird am 23. April verkündet. Das teilte das Brüsseler Gericht am Donnerstag mit. Bei dem Gerichtstermin ging es um die Zulassung einer Vereinigung von Terroropfern als Nebenkläger.

