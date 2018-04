Neu Delhi (AFP) Beim Einsturz eines Wohnhauses in Indien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen seien lebend aus den Trümmern gezogen worden, nachdem am Samstag ein Auto gegen einen Pfeiler des fast hundert Jahre alten Gebäudes in der zentralindischen Stadt Indore gerast sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Haus sei komplett eingestürzt.

