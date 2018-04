Jakarta (AFP) Durch gepanschten Alkohol sind in Indonesien binnen weniger Tage insgesamt 24 Menschen gestorben. Mehrere weitere Menschen schwebten in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab. Ein Ladenbesitzer wurde demnach in Jakarta festgenommen, der das illegale Gebräu verkauft haben soll. Die Polizei sucht aber nach den Großhändlern des gepanschten Alkohols.

