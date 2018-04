Rom (AFP) Nach einem umstrittenen Einsatz französischer Zollbeamter in Italien hat die Staatsanwaltschaft Turin am Sonntag Ermittlungen aufgenommen. Dabei gehe es unter anderem um Kompetenzüberschreitung und unerlaubte Gewaltanwendung, meldete die italienische Agentur Agi. Am Tag zuvor hatte das italienische Außenministerium den französischen Botschafter einbestellt, um gegen die Verletzung der italienischen Souveränität zu protestieren.

