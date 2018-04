Den Haag (AFP) Ein mutmaßlicher Islamist aus Mali, dem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Wüstenstadt Timbuktu zur Last gelegt werden, ist dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) überstellt worden. Wie das Gericht in Den Haag am Samstag mitteilte, wurde Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud von den malischen Behörden ausgeliefert. Ihm wird demnach auch Folter und Vergewaltigung vorgeworfen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.