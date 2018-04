Coatzacoalcos (AFP) Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis im Osten Mexikos sind am Sonntag sieben Polizisten getötet worden. Wie die Behörden des Bundesstaates Veracruz mitteilten, waren die Beamten im Einsatz, um die Gefängnismeuterei am Morgen in der Haftanstalt La Toma in der Ortschaft Amatlán zu unterbinden. Daraufhin seien sie von Häftlingen angegriffen worden, die mit Schreiner-Werkzeug bewaffnet waren. Zunächst lagen keine Angaben über Opfer unter den Gefängnisinsassen vor; nähere Informationen der Behörden wurden für den Nachmittag erwartet.

