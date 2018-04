Hannover (dpa) - Rätselhafter Leichenfund in Hannover: Die Polizei hat in Hannover eine Mutter und ihren Sohn tot in einer Wohnung entdeckt. Einem NDR-Bericht zufolge ging die Polizei davon aus, dass ein Hund für den Tod der beiden Menschen verantwortlich ist.

Ein Polizeisprecher wollte das am Morgen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht bestätigen. Er sagte lediglich, dass es sich bei den Toten um eine 53-jährige Frau und ihren 27 Jahre alten Sohn handele. Zu Details äußerte er sich nicht.

Die Polizei hatte die Leichen am Dienstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Groß-Buchholz entdeckt. Eine Angehörige hatte die Beamten alarmiert, nachdem sie die beiden nicht hatte erreichen können. Laut NDR fuhr sie zu der Wohnung und sah durch ein Fenster den blutüberströmten Mann. Nach Polizeiangaben war der 27-Jährige schwer krank.

Dem Bericht zufolge brach die Feuerwehr die Tür auf und fing den Hund mit einer Schlinge ein. In der Wohnung fanden die Beamten dann nicht nur den 27-Jährigen, sondern auch seine Mutter. Rechtsmediziner sollten die Todesursache ermitteln.