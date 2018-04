Jerusalem (AFP) Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den jüngsten Einsatz israelischer Soldaten gegen palästinensische Demonstranten gelobt. Sie hätten die "Souveränität" des Landes und "die Sicherheit seiner Bürger" geschützt, erklärte Netanjahu am Samstag, nachdem israelische Soldaten am Vortag an der Grenze zum Gazastreifen 16 Palästinenser getötet hatten.

