Gaza (AFP) Ein palästinensischer Demonstrant ist am Freitag bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Grenze des Gazastreifens erschossen worden. Die tödlichen Schüsse auf den 25-Jährigen seien von einem israelischen Soldaten abgegeben worden, teilten die palästinensischen Behörden mit. Mehrere tausend Palästinenser hatten sich seit dem Morgen zu Massenprotesten an der Grenze des Gazstreifens zu Israel versammelt.

