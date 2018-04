Islamabad (AFP) Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai will nach ihrem Studium in Großbritannien wieder in ihrer Heimat leben. "Mein Plan ist es, nach Pakistan zurückzukehren, wenn mein Studium zu Ende ist", sagte Malala am Freitag dem pakistanischen Fernsehsender Geo. "Es ist mein Land, und ich habe ebenso ein Anrecht drauf wie jeder andere Pakistaner."

