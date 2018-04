Warschau (AFP) In Polen hat am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Informanten begonnen, der Verbindungen zum Drahtzieher der Attentate von Paris gehabt haben soll. Dem 28-jährigen Marokkaner Mourad T. werden vor dem Gericht in Kattowitz "Beziehungen zu einer internationalen Terrororganisation namens Islamischer Staat" vorgeworfen, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP meldete.

