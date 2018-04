Mogadischu (AFP) Die radikalislamische Shebab-Miliz in Somalia hat am Sonntag einen Militärstützpunkt der Afrikanischen Union (AU) angegriffen und vier ugandische Soldaten getötet. Nach Angaben der somalischen Sicherheitsbehörden erschütterte zunächst eine schwere Explosion den Stützpunkt in Bulomarer, rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Mogadischu.

