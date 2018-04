Barcelona (AFP) Mit Blick auf weitere Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für Regierungseinrichtungen sowie Politiker, Richter und Staatsanwälte erhöht. "Von heute an tritt ein neuer Plan in Kraft, um die Sicherheit und öffentliche Ordnung (...) zu garantieren", sagte eine Sprecherin der Mossos d'Esquadra, der katalanischen Polizei, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

