Madrid (AFP) In der Straße von Gibraltar sind am Sonntag mindestens vier Flüchtlinge bei der Überfahrt von Marokko nach Spanien im Meer ertrunken. Wie die spanischen Rettungskräfte mitteilten, wurden vier Tote aus dem Meer geborgen. Ein Flüchtling konnte gerettet werden. Nach seinen Angaben befanden sich insgesamt zwölf Menschen auf dem kleinen Boot, mit dem sie am Morgen von der marokkanischen Küste ablegten.

