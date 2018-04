Ankara (AFP) Ein syrisches Kleinkind, das bei einem Luftangriff im Herbst schwer verletzt wurde und im Zentrum einer internationalen Solidaritätskampagne stand, ist am Sonntag wohlbehalten in der Türkei eingetroffen. Wie der türkische Rote Halbmond mitteilte, ist das Baby namens Karim nunmehr in Sicherheit. "Er hat im Namen aller unschuldigen Kinder in Syrien überlebt", erklärte der Leiter der Hilfsorganisation, Kerem Kinik, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sein Schicksal habe alle daran erinnert, dass es ein Bewusstsein für Menschlichkeit gebe.

