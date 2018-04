Bangkok (AFP) Bei einem Busunglück in Thailand sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug fing am Freitag aus zunächst unbekannter Ursache Feuer und brannte aus, wie die Rettungsdienste mitteilten. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der nordwestlichen Provinz Tak verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um Wanderarbeiter aus Myanmar.

