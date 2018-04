Prag (AFP) Tschechien hat einen russischen Hacker an die USA ausgeliefert, der hinter Angriffen auf US-Ziele während des Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2016 stehen soll. Jewgeni Nikulin sei in der Nacht zum Freitag ausgeliefert worden, bestätigte eine Sprecherin des tschechischen Justizministeriums am Freitag entsprechende tschechische Medienberichte. Laut der Website flightaware.com verließ eine Maschine des US-Justizministeriums Prag kurz nach Mitternacht und landete neun Stunden später in Manassas nahe Washington.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.