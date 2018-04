Istanbul (AFP) Der Kosovo hat Medienberichten zufolge sechs Mitglieder der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen an die Türkei überstellt. Bei einer gemeinsamen Geheimdienstoperation seien die Männer am Donnerstag in die Türkei geflogen worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das kosovarische Innenministerium gab seinerseits die Festnahme von fünf türkischen Lehrern einer Gülen-Schule bekannt. Demnach wurde ihnen die Aufenthaltsgenehmigung entzogen.

