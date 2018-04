Ankara (AFP) Bei einem Busunglück in der Türkei sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. 36 weitere Menschen wurden bei dem Unfall im Osten des Landes am Donnerstagabend verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete. In dem Kleinbus mit 14 Sitzplätzen waren demnach mehr als 50 illegal ins Land gekommene Einwanderer aus Pakistan, Afghanistan und dem Iran.

