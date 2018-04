Ankara (AFP) Die Türkei hat erneut mit einer Offensive auf die von der Kurdenmiliz YPG kontrollierte Stadt Manbidsch in Nordsyrien gedroht. Der Nationale Sicherheitsrat in Ankara rief die YPG am Mittwoch auf, sich "sofort aus der Region zurückzuziehen". Andernfalls werde die Türkei "nicht zögern, die Initiative zu ergreifen, so wie sie es schon in anderen Regionen getan hat", erklärte das Gremium unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

