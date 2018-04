Istanbul (AFP) Die Türkei hat für das Jahr 2017 ein Wachstum von 7,4 Prozent gemeldet. Wie die Statistikbehörde TÜIK am Donnerstag mitteilte, verzeichnete die Wirtschaft im vierten Quartal ein Plus von 7,3 Prozent, womit das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahreszeitraum um 7,4 Prozent zulegte. Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci begrüßte die Zahlen und sprach von einem "spektakulären Erfolg", mit dem die Türkei an die Spitze der G20-Staaten aufsteige.

