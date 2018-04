New York (AFP) Russland will den Streit mit Großbritannien über den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal zum Thema im UN-Sicherheitsrat machen. Als ständiges Mitglied des Gremiums beantragte Russland am Mittwoch eine Sondersitzung für Donnerstagnachmittag (21.00 Uhr MESZ) in New York. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensia teilte mit, Anlass seien die Vorwürfe der britischen Premierministerin Theresa May, die Moskau für den Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten verantwortlich macht.

