New York (AFP) Nach den tödlichen Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern kommt der UN-Sicherheitsrat noch am Freitag (Ortszeit) zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Wie aus Diplomatenkreisen in New York verlautete, wurde die Sitzung auf Antrag des nicht-ständigen Mitglieds Kuwait einberufen. Sie soll um 00.30 Uhr (Samstag, MESZ) beginnen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.