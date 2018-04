Kundus (AFP) Die UNO in Afghanistan prüft derzeit Berichte über einen verheerenden Luftangriff der afghanischen Streitkräfte. Experten seien vor Ort unterwegs, um "beunruhigende Berichte" zu überprüfen, dass Zivilisten "schweres Leid" zugefügt wurde, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der UN-Mission für Afghanistan. Alle Konfliktparteien seien aufgerufen, bei den bewaffneten Auseinandersetzungen Zivilisten zu schonen.

