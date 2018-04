Berlin (AFP) Der Streamingdienst Spotify wagt den Gang aufs Börsenparkett. Unter dem Kürzel "SPOT" wird das schwedische Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet. Dabei wählt Spotify ein ungewöhnliches Verfahren, nämlich die Direktplatzierung (Direct Public Offering, DPO). Das Unternehmen gibt also keine neuen Aktien aus, sondern platziert bestehende Anteile an der Börse. Somit sammelt Spotify auch kein frisches Geld ein.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.