New York (AFP) Als erste Frau ist die US-Diplomatin Rosemary DiCarlo für den einflussreichen Posten des UN-Untergeneralsekretärs für politische Angelegenheiten nominiert worden. Sie solle ihren Landsmann Jeffrey Feltman ablösen, teilte die UNO am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit. Feltman ist seit 2012 im Amt. DiCarlo bringe "mehr als 35 Jahre Erfahrung" mit, hieß es in der Mitteilung weiter.

