San Francisco (AFP) Bei der Schießerei in der YouTube-Zentrale in Kalifornien sind mindestens vier Menschen verletzt sowie die mutmaßliche Täterin getötet worden. Die örtliche Polizei teilte am Dienstag mit, vier Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Im Inneren der Firmenzentrale in San Bruno sei zudem eine Tote gefunden worden, bei der es sich mutmaßlich um die Täterin handle und die sich wahrscheinlich selber das Leben genommen habe.

