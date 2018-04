Washington (AFP) In den USA hat es einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr dutzende Angriffe auf Journalisten gegeben. Dazu zählten 45 körperliche Angriffe, hinzu kämen 34 Festnahmen, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Bericht der Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press. Ingesamt zählte die Organisation 122 Vorfälle, darunter auch die Beschlagnahme von Ausrüstung sowie Kontrollen an den Grenzen.

