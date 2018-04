Washington (AFP) Fast zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen Afroamerikaner im US-Bundesstaat Louisiana ist der dafür verantwortliche Polizist entlassen worden. Blane Salamoni sei mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst entbunden, sein an dem Vorfall beteiligter Kollege Howie Lake werde für drei Tage vom Dienst suspendiert, teilte der Polizeichef von Baton Rouge am Freitag mit. Er kündigte die Veröffentlichung weiterer Videoaufnahmen zu dem Fall an.

